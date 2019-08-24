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Kuşadası'nda havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yaparken, havadan tespit edilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

24.08.2019 15:45 Kuşadası'nda havadan tespit edilen kaçak göçmenler yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yaparken, havadan tespit edilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteriyle saat 04.30 sıralarında, Kuşadası semalarında, göçmenlerin olası kaçak geçişinin önlenmesi amacıyla devriye görevi yürütüldü. Davutlar açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni belirleyen helikopterdeki görevliler, Sahil Güvenlik botundaki ekibe bildirdi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu olan, 10'u erkek, 8'i kadın, 11'i çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan grup kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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