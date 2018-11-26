Kuşadası'nda Hırsızlık

Aydın
'ın Didim
ilçesinde faaliyette olmayan camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 2014 yılında toprak kayması nedeniyle hizmete kapatılan Mustafa Adalıoğlu Camisi'nde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, camiden 6 klimanın boru ve kablolarını çaldığını tespit ettikleri A.S'yi (57) gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Didim,Aydın
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:08