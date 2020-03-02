Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Suriye 'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerler için dualar eşliğinde lokma döktürdü. Belediye ana hizmet binası önünde dökülen lokmalar, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit düşen askerler için lokma hayrı yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ile Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde görevli İmam Ali Yılmazoğlu tarafından şehitler için dualar okundu. Edilen duaların ardından döktürülen 5 bin kişilik lokma, anma etkinliğine katılanlara ve çevredeki esnafa dağıtıldı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Suriye'nin İdlib kentinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı, bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diiyorum" dedi.