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Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

24.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:35Kuşadası'nda iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı!
'ın ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, meydanı üzerinde 01: 00 suralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda bir kişi yaralandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Kuşadası Hastanesine kaldırıldı.olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Lozan, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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