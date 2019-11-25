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Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü

Kuşadası Ege Mahallesi mevkiinde istinat duvarı çöktü.

25.11.2019 01:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:53Kuşadası'nda istinat duvarı çöktü
Mahallesi mevkiinde istinat duvarı çöktü. Bölgede maddi hasar meydana geldi.

Saat 17: 00 sularında meydana gelen olayda şans can kaybı yaşanmazken bir araç meydana gelen göçük sonrası düşmekten son anda kurtarıldı. Bölge de polis ekiplerince önlem alındı. Yan tekerlekleri çukurda kalan aracı itfaiye gelen çekici ile kurtardı.

Yağan yoğun yağmur sonrasında istinat duvarında çatlaklar oluştuğunu belirten mahalle sakinleri yaşanan talihsiz olaydan sonra can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu oldukları belirtti. - AYDIN

Kuşadası, Ege, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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