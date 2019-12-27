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Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesi Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 176 şişe kaçak içki ele geçirildi.

27.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:59 Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
Aydın'ın ilçesinde yılbaşı öncesi Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 176 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kuşadası'na kaçak içki getirdiği tespit edilen Y.N isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler Y.N'nin 35 AD plakalı aracını Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında park ederken durdurarak araç içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 176 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. Y.N. (B) isimli şüpheli de gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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