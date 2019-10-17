Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan intihar etti

Kuşadası'nda kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan intihar etti

Kuşadası'nda emlakçılık yapan kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti.

17.10.2019 23:22Kuşadası'nda kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan intihar etti
Kuşadası'nda emlakçılık yapan kadın arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Güvercinada Caddesi üzerindeki Berman Tur Sitesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Hülya B. isimli bir kadın, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kuşadası'nda emlakçılık yapan ve yaralanan Hülya B. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bu arada, polis ekipleri olayı gerçekleştiren 57 yaşındaki Nurettin Başarır'ın peşine düştü. Olay yerinden motosikletle kaçan Nurettin Başarır, Kesedağı mevkiinde aynı pompalı tüfekle kendini vurdu ve hayatını kaybetti. Kuşadası polisi, her iki olayın ardından Hacıfeyzullah Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görgü tanıkları emlakçılık yapan Hülya B. ile Nurettin Başarır'ın birlikte yaşadığını ve dün ayrıldıklarını, aralarında çıkan tartışmanın ardından Nurettin Başarır'ın önce pompalı tüfekle ayrıldığı kadın arkadaşını yaraladığını, daha sonra da kendisini vurduğunu söyledi. Kuşadası Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Hülya B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:05 Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
01:03 Kemalpaşa'da 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
01:02 Kadın öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
00:55 Hastane önündeki kadının cesedi olayının intihar olduğu ortaya çıktı
00:54 Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
00:50 Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
00:45 Ataşehir'de 21 katlı inşaatta yangın paniği
18.10.2019 01:07:26