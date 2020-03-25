Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Kuşadası'nda korona virüsüne karşı ilginç önlem - Haberler

Kuşadası'nda korona virüsüne karşı ilginç önlem

Kuşadası'nda korona virüsüne karşı ilginç önlem Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.

25.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
Kuşadası 'nda korona virüsüne karşı ilginç önlem
Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.
Çarşı ve caddelerde yürüyen 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, Korona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu. Evde yaşlı anneannesine hastalık bulaştırmamak için böyle bir önlem aldığını söyleyen Oktay, "Evde yaşlı anneannem var ona bulaştırmamak için böyle bir önlem aldım. Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum" dedi. Kuşadası’nda korona virüsüne karşı ilginç önlem

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuşadası, Yerel

Haberin Videosu :

Kuşadası'nda korona virüsüne karşı ilginç önlem

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:31: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti." - Haberler 11:31: Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Haberler 11:28: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk." - Haberler 11:28: Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı - Haberler 11:27: Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler