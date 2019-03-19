Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası
'na Malta
bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia" bin 425 yolcusuyla geldi. Ege
Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı kruvaziyer Celestyal Olympia'dan çoğunluğu ABD
ve İngiltere
vatandaşı bin 425 yolcu indi.
Gemiden inen turistler tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti
ve Meryem Ana
'yı ziyaret etti. Tur programı sonrasında otobüslerle ilçeye dönen turistler kent merkezinde alışveriş yaptı.
Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, açıklamasında, Celestyal Olympia isimli geminin ilçeye ikinci seferini gerçekleştirdiğini, yıl sonuna kadar 195 kruvaziyer gemi beklediklerini söyledi.
Kuşadası, Güncel
Kaynak: AA