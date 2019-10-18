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Kuşadası'nda kum taşıyan damperli tır devrildi

Kuşadası'nda kum taşıyan damperli tır devrildiAYDIN - Kuşadası'nda bir inşaata kum taşıyan damperli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

18.10.2019 22:03
Kuşadası'nda kum taşıyan damperli tır devrildi
AYDIN - Kuşadası'nda bir inşaata kum taşıyan damperli tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda şehir dışındaki bir kum ocağından Ege Mahallesi'ndeki bir inşaata kum taşıyan M.N. yönetimindeki 06 EV 8982 plakalı damperli bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ege Mahallesi'ndeki bir ara sokakta devrildi. Kaza sonucu devrilen damperdeki kumlar yola saçılırken, olay sırasında çevreden başka araç ve insan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada araçta sıkışan ancak yara almayan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Kuşadası'nda kum taşıyan damperli tır devrildi

Kuşadası, Ege, Yerel

Kaynak: İHA

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