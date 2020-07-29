Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi sonrasında başlayan normalle süreciyle önlemlerini alarak kapılarını ziyaretçilerine açan otellere, Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen önlemlerini artırarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Kuşadası'ndaki otellere, Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin ilgisi arttı. Kentte, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet veren butik ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Bu durum ise pandemi nedeniyle çok zor günler geçiren turizmciler arasında sevinçle karşılandı. Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nı bayram tatili için başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin tercih ettiği belirtildi.

Kurban Bayramı boyunca Kuşadası'ndaki otellerde yer bulmanın zor olacağını belirten TÜRSAB Aydın BTK üyesi Fahrettin Çiçek, "Bayramda ilçemizdeki otellerde yüzde 70 ile 80 oranında doluluk bekliyoruz. Turistik işletmelerimize yerli turistin bu derece ilgi göstermesi bizleri çok memnun etti. Kuşadası gibi ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan kentlerdeki turistik işletmeler, koronavirüs salgını nedeniyle çok zor bir süreçten geçiyor. Böyle günlerde talebin artması sektöre bir nebze de olsa nefes aldırıyor" dedi. Kentteki butik ve 5 yıldızlı otellerde Kovid-19 salgını nedeniyle gerekli olan bütün hijyen önlemlerinin alındığını söyleyen Çiçek, turistik tesislerdeki havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini ifade etti. Çiçek, "Çalışan personelde kontrollü turizm dönemiyle ilgili eğitimden geçirildi. Yerli misafirlerimiz Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na gönül rahatlığıyla gelebilir" diye konuştu.

"İLGİDEN MEMNUNUZ"

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürlüğünü yapan Mehmet Tozoğlu ise Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilcilerin otellere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'den çok yoğun bir talep aldıklarını belirten Tozoğlu, "Şu an otelimizdeki doluluk oranı yüzde 80'e çıkmış durumda. Bayramın başlamasıyla birlikte tam kapasiteye çıkacağımızı düşünüyorum. Tatil yapmak isteyen herkesi Kurban Bayramı'nda Kuşadası'nda bekliyoruz" dedi.