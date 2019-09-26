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Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Küresel İklim Grevi" etkinliği gerçekleştirildi.

26.09.2019 13:27Kuşadası'nda küresel iklim grevi etkinliği yapıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Küresel İklim Grevi" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuşadası Kent Parlamentosu öncülüğünde sokağa çıkan vatandaşlar, ellerinde iklim krizine yönelik dövizlerle greve destek verdi.

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası etkinliklerinin yapıldığını ifade eden Kuşadası Kent Parlamentosu Başkanı Bülent Tokuçoğlu, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kuşadası Kent Parlamentosu olarak iklim grevine yönelik sokağa çıkıyoruz. İlgilileri çevre için mücadeleye çağırıyoruz. Bu kapsamda, 24 Eylül tarihinde, gençler ve sokak çalgıcıları ile birlikte iklim grevindeydik. 26 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Güvercinli Park-Bülent Ecevit Heykeli önünde buluşup, çarşı içinde, elimizde iklim krizine yönelik dövizlerle sessiz yürüyüş yapıp, bildiri dağıtacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kuşadası, Eylül, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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