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Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kuşadası ilçesinde, 71 liman başkanına yönelik hizmet içi eğitim verildi.

11.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:40Kuşadası'nda liman başkanlarına hizmet içi eğitim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilçesinde, 71 liman başkanına yönelik hizmet içi eğitim verildi.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Sönmez, bir otelde düzenlenen etkinlikte, liman başkanlarına düzenli sefer ve deniz sigortacılığına ilişkin eğitimler verileceğini söyledi.
Liman başkanlıklarının karşılaştığı sorunları da dinleyeceklerini vurgulayan Sönmez, meselelerinin çözümü noktasında adım atacaklarını dile getirdi.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden Uzman Alper Keçeli ise deniz sigortaları konusunda sunum yaptı.
Hizmet içi eğitime Türkiye genelindeki 71 liman başkanının katıldığı belirtildi.

Kuşadası, Güncel

Kaynak: AA

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