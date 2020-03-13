Kuşadası'nda Mavi İnsan Mustafa Veli'nin ismi ölümsüzleşti
Kuşadası'nın "Mavi İnsan" lakaplı tanınmış şair ve yazarı Mustafa Veli'nin adı Türkmen Mahallesi'nde bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.
13.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:14
Kuşadası 'nın "Mavi İnsan" lakaplı tanınmış şair ve yazarı Mustafa Veli'nin adı Türkmen Mahallesi'nde bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.
2018 yılında tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kuşadası'nın kültür ve sanat alanındaki simge isimlerinden Mustafa Veli'nin adı, ilçedeki Varlık Sokağa verildi. Bugün yapılan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Meclis Üyeleri Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 3'lü teklifi ile Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi, Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mustafa Veli, Kuşadası'nın simge isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca Kuşadası'nın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Mavi İnsan lakaplı Mustafa Veli'nin adını ölümsüzleştirmek istedik. Bugün, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Meclis Üyelerimiz Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve benim 3'lü teklifimizle Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi. Yazar Mustafa Veli, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunudur. Yapmış olduğu kültür ve sanat çalışmaları ile Kuşadası'nda Mavi İnsan olarak tanınmaktadır. Yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlarda programlar yapmış, gazetelerde köşe yazıları yazmış olan Veli'nin, beş şiir kitabı bulunmaktadır. Türkiye'ye yurt dışından birçok derece getiren Kuşadası Folklor Araştırma Derneği'nin de kurucu başkanlığını yapmıştır. Kuşadası aşığı olan ve bu aşk ile Mavi İnsan lakabını alan sanatçımızın adını yaşadığı sokağa vererek hatırasını ölümsüzleştirdik" diye konuştu. - AYDIN
2018 yılında tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kuşadası'nın kültür ve sanat alanındaki simge isimlerinden Mustafa Veli'nin adı, ilçedeki Varlık Sokağa verildi. Bugün yapılan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Meclis Üyeleri Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 3'lü teklifi ile Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi, Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Mustafa Veli, Kuşadası'nın simge isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca Kuşadası'nın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Mavi İnsan lakaplı Mustafa Veli'nin adını ölümsüzleştirmek istedik. Bugün, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Meclis Üyelerimiz Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve benim 3'lü teklifimizle Türkmen Mahallesi Varlık Sokak'ın ismi Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi. Yazar Mustafa Veli, Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunudur. Yapmış olduğu kültür ve sanat çalışmaları ile Kuşadası'nda Mavi İnsan olarak tanınmaktadır. Yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlarda programlar yapmış, gazetelerde köşe yazıları yazmış olan Veli'nin, beş şiir kitabı bulunmaktadır. Türkiye'ye yurt dışından birçok derece getiren Kuşadası Folklor Araştırma Derneği'nin de kurucu başkanlığını yapmıştır. Kuşadası aşığı olan ve bu aşk ile Mavi İnsan lakabını alan sanatçımızın adını yaşadığı sokağa vererek hatırasını ölümsüzleştirdik" diye konuştu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Yaşam
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