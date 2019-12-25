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Kuşadası'nda motor hırsızlığı kameraya yansıdı

Kuşadası'nda sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay kameralara yansıdı.

25.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:15 Kuşadası'nda motor hırsızlığı kameraya yansıdı
'nda sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay kameralara yansıdı. Dakikalar içerisinde motoru çalan şahısı, polis ekipleri her yerde arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 07: 45 sularında Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Motor sahibi Beytullah E. işe gitmek için evden çıktığında park ettiği motorunu yerinde göremedi. Motorun çalındığını anlayan Beytullah E. evin önünü gösteren kamera kayıtlarını inceledi. Talihsiz adam durumu derhal emniyet güçlerine bildirdi. Olay hakkında inceleme başlatan emniyet ekipleri dakikalar içerisinde kameralara aldırış etmeden motoru çalan şahısı arıyor. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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