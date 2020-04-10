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Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lüks bir otomobil, yol kenarında gezen atlara çarptı.

10.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:28
Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde lüks bir otomobil, yol kenarında gezen atlara çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, atlar telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na seyir eden otomobil, Pamucak mevkiinde iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle yol kenarında gezen atlara çarptı. Kazada yaralanan N.L. ile ağır yaralanan araç sürücüsü O.A. hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazada otomobilin çarptığı atlar ise telef olurken, araç hurdaya döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
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