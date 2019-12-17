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Kuşadası'nda otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, yanındaki 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

17.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:46Kuşadası'nda otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın ilçesinde, virajı alamayıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, yanındaki 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Kuşadası- Karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kırsal Yeniköy Mahallesi'nden Kuşadası yönüne giden Ali Yormaz, sürücüsü olduğu 09 KB 208 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Yormaz, kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki 21 yaşındaki Serhat Ellezer ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın otomobilde sıkışarak yaşamlarını yitirdi.Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yormaz'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımıyla hurdaya dönen otomobilin tavanını keserek 2 kişinin cesetlerini çıkardı. Ölenlerin cesetleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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