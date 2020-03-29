Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:10
Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Sabah, Aydın, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:51: Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Haberler 17:46: İnsanların gözü önünde kıyafetleri ile yürüyerek girdiği ırmakta boğuldu - Haberler 17:44: Filipinler'in başkenti Manila'da ambulans uçak kalkışı sırasında düştü - Haberler 17:44: Memleketlerinden otobüs getirttiler, 500 TL ücret istenince gidemediler - Haberler 17:41: Şehrin girişi mercek altında - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:38: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü - Haberler 16:37: MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi - Haberler 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi