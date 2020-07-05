Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja koştu

Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja koştuAYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda etkili olan sıcak hava dalgası, artan nemle birleşince yerli turistler ve kent sakinlerini bunalttı.

05.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:04
Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja koştu
AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda etkili olan sıcak hava dalgası, artan nemle birleşince yerli turistler ve kent sakinlerini bunalttı. Şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plajlar ile otellerin havuzları dolup, taştı.
Sıcak havanın etkili olduğu Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda elektronik termometreler, gölgede 36 dereceyi gösterdi.
Yüzde 49 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Kentin, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı gibi turistik noktaları bunaltıcı hava nedeniyle boşaldı. Sahil bandı ise denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı yerli turistler, kendilerini ilçenin merkezinde yer alan mavi bayraklı plajlara attı. Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, artan sıcaklarla birlikte yaşlı, çocuk ve hastaların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını söyledi. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuşadası, Güncel, Haber
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