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Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu

Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar plaja koştuAYDIN - Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası'nda plajlar ve su parklarında önemli oranda yoğunluk yaşanıyor.

04.08.2019 13:33
Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu
Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar plaja koştu
AYDIN - Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası'nda plajlar ve su parklarında önemli oranda yoğunluk yaşanıyor.
Tatillerini Kuşadası'nda geçiren yerli ve yabancı turistler ile haftasonu nedeniyle Kuşadası'na gelen günübirlik tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plaj ve su parklarını doldurdu. Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye, nem oranın ise yüzde 72'ye ulaştığı Kuşadası'nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajları ve siteler bölgesindeki plajlar yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan tatilcilerin bir kısmı da serinlemek için su parklarını tercih etti.

Kuşadası, Yerel

Kaynak: İHA

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