Kuşadası'nda Suç Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Bir Kişi Yakalandı

Kuşadası
'nda suç örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı
üzerinde durumundan şüphelendikleri T.M. isimli kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan araştırmada İstanbul
17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından " organize suç örgütüne üye olmak" suçundan aradığının tespit edilmesi üzerine T.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. - AYDIN
Asayiş Büro,Emniyet Müdürlüğü,Polis,Kuşadası
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:21