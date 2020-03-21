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Kuşadası'nda şüpheli paket paniği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince patlatılırken, paketin içinden fincan takımı çıktı.

21.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:22
Kuşadası'nda şüpheli paket paniği
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde sokağa bırakılan şüpheli paket bomba imha ekiplerince patlatılırken, paketin içinden fincan takımı çıktı.

Olay saat 22.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Mithat Baysal Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde şüpheli bir paketin bırakıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Yolda yürüyen yayalar ise polis ekiplerinin uyarıları ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından, paketin olduğu yere fünye yerleştirildi. Tüm hazırlıkların ardından kontrollü bir şekilde patlatılan poşetten ise kahve fincan seti çıktı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

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