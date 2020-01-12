Haberler » Güncel » Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi - Haber

Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya Atatürk Bulvarı'nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.

12.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:26Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi
Aydın'ın ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya Atatürk Bulvarı'nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Kuşadası'ndaki bir restoranda çalışan Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya romantik evlilik teklifinde bulundu. İlçenin en kalabalık caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırıma kırmızı harflerle "Benimle Evlenir misin?" yazısı yazan Muzaffer, daha sonra hiçbir şeyden haberi olmayan sevgilisini alarak buraya getirdi. Yazının olduğu yere gelen iki sevgiliyi, arkadaşları maytap ve havai fişeklerle karşıladı. Funda, olan biteni şaşkınlıkla izlerken yere diz çökerek eğilen sevgilisi Muzaffer evlilik teklifini gerçekleştirdi. Sürpriz teklif karşısında heyecanlanan Funda ise sevgilisine "Evet" diye haykırarak cevap verdi. Uzun süre birbirlerine sarılan çifti arkadaşları da tebrik etti. - AYDIN

Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30  Robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
16:30  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haber
16:30  Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı - Haber
16:29  Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Haber
16:28  Sazlıklar arasında mahsur kalan balıkları kasalarla avladılar - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
12.01.2020 16:32:53