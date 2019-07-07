07.07.2019 18:03
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Kuşadası'nda tatilciler plaj ve su parklarına akın etti

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahiller ve aqua parklarda yoğunluk yaşandı.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahiller ve aqua parklarda yoğunluk yaşandı.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen çevre illerdeki vatandaşlar ve ilçede bulunan yabancı turistler, 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plaj ve su parklarını doldurdu.
Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Milli Park ve Sevgi Plajı, Kuştur ve halk plajlarında tatilciler denize girerek serinledi.
Sahile gitmeyen kimi tatilciler ise deniz yerine tercih ettikleri aqua parklardaki özel olarak soğutulmuş havuzlarda yüzüp sıcağın etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.
Kimi tatilci güneşlenirken bazıları da suda oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kuşadası'nda tatilciler plaj ve su parklarına akın etti
Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel

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