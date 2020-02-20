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Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

20.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:40Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuşadası- yolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gazi Caddesi'nden Davutlar yoluna kontrolsüz biçimde çıkan Halil T. yönetimindeki 09 TF 564 plakalı kamyonete, Davutlar'dan Kuşadası istikametine seyir halinde ilerleyen Senayi G. yönetimindeki 09 ADB 439 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)

Kuşadası, Davutlar, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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