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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen kazada 19 yaşında bir genç kız hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

11.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:40
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kuşadası 'nda meydana gelen kazada 19 yaşında bir genç kız hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.


İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağının ardından Kuşadası'nda da vatandaşlar fırınlar ile marketlere akın etti. Fırın ve marketlerde büyük kalabalıklar oluşturarak alış veriş yapmaya çalışan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Araç yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında gelen çevre yolunda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Çisil Daşhan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Raşit Dirik ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, 3. Sayfa
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