Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü - Haberler

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı.

23.03.2020 03:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 03:18
Kuşadası 'nda trafik kazası; 1 ölü
AYDIN - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdal Genç yönetimindeki 09 BT 680 plakalı motorsiklet sürücüsü Sanayi istikametinden Davutlar istikametine giderken, kavşağı geçince dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaklaşık 25 metre sürüklenen Genç kaldırımın üstüne düştü. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Erdal Genç tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç'in daha önce de motosiklet kazası yaptığı ve ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü
Etiketler : Kuşadası, Aydın, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü - Haberler Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil devrildi; 6 yaralı - Haberler Koronavirüs salgını İngiltere basınında: "Ne zaman gözümüzü açacağız?" - Haberler Fethiye'de köpeğe çarpan otomobil devrildi; 6 yaralı - Haberler Türk girişimcinin şirketi ABD'de koronavirüs test cihazı geliştirdi - Haberler Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar - Haberler Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi - Haberler Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek - Haberler Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Loading