Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

24.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:45
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ercan Tel idaresindeki 34 GR 8383 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Tel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Tel'in Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kaza anında görev dışında olduğu öğrenildi. Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Son Dakika: Ankara’da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter’da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Haber
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haberler››Güncel››Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:34: Kadıköy'de bıçaklı kavga: 4 yaralı - Haber 23:32: KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi - Haber 23:27: Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü - Haber 23:27: KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Haber 23:27: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var - Haber 22:57: ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı - Haberler 21:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi - Haber 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı - Haberler