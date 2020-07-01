Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:44
Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürüğü'ne bağlı ekipler, turizm sezonunda Kuşadası'na gelenleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu çetesini çökertti. İstanbul'dan gelen bir aracı Kuşadası girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada aramada 550 gr sentetik uyuşturucu, 204 adet extacy uyuşturucu hap ile 15 gr metanfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında araçta bulunan Ercan N., Serdar C. ve Deniz Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından bugün Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilrden Serdar C. ve Deniz Ç. tutuklanıp, cezaevine konulurken, Ercan N. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

08:55: Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu - Haberler 08:54: The Northman Filmi - Haberler 08:49: Isparta'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler 08:49: Çankırı'daki trafik kazası KGYS kamerasında - Haberler 08:39: Telefonunuzun Çalınmasına Hazırlıklı Mısınız? Bu Yöntemleri Deneyebilirsiniz! - Haberler 08:36: Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü 08:31: Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti - Haberler 07:53: Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi - Haberler 23:09: Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:28: Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı