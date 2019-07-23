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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

23.07.2019 13:20 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. R.K. isimli şahsın Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda şahsın evi takibe alındı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Narkotik Köpeği Aşil ile birlikte eve operasyon gerçekleştirildi. Bahse konu evin çıkışında 3 kişi şüphe üzerine durduruldu. R. Y., Y.Y. ve M.B isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar esrar maddesi ile birlikte 3.50 gram Kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Eve düzenlenen operasyonda ise evde bulunan R.K. ve E.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Evde yapılan aramada Narkotik Köpeği Aşil in koltuğun altına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 22.08 gram metamfetamin,4 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan R.K. "Uyuşturcu Madde Ticareti" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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