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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

23.07.2019 15:34 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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