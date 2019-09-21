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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 15:56Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve ŞOK ekibi tarafından ortaklaşa olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde içinde iki şahıs bulunan araç durduruldu. Ö. B. Y. ve K.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında Ö.B.Y. isimli şahıstan 25.05 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta yapılan arama da ise sürücü koltuğunun altında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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