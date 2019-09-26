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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

26.09.2019 16:36Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili Bayraklıdede Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde 37 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polisin 2 farklı adrese yaptığı operasyonda da 41 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 otomatik av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele bulundu.
Operasyonlarda 2'si otomobilde 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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