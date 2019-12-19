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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası'nda, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:30 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
'nda, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde satan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ;Ö.K.,(B) M.K.(B) N.S (B) ve Y. A.(E) isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları yönünde bilgiler elde eden ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde yapılan aramalarda;10.80 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1,88 gram esrar maddesi, 1 Adet Belique Herstal Marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 Adet şarjör,7 Adet 9 mm çapında fişek, 25 Adet 7,65 mm çapında fişek, 4 Adet cep telefonu ele geçirildi.Ayrıca şüpheli şahıslardan Y.A. isimli şahsın evinde yakalanan K.S. S. isimli şahsin yapılan sorgulamasında " Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek" sucundan 2 ayrı dosyadan 3 yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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