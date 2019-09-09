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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

09.09.2019 14:41 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 kişi gözaltına alındı
Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takip ettikleri ve içinde iki şüpheli olan bir aracı Davutlar Yolu'nda durdurdu. Araçta bulunan M.K. ve H.U. isimli şüphelileri araçtan indiren narkotik ekipleri, yaptıkları üst aramasında M.K.'nin üzerinde suç unsuruna rastlamazken, H.U. isimli şüphelinin üzerinden marka model ibaresi bulunmayan 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 Adet Fişek, 20,26 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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