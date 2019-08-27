Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu 3 şüpheli yakalandı

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda şüpheli üç kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 12:28 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu 3 şüpheli yakalandı
Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda şüpheli üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Kadınlar Denizi Yılancıburnu Mevkii'nde içinde F.İ., H.A. ve G.K. isimli 3 kişi olan bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin yapılan sorgulamasında F.İ.'nin tehdit suçundan arandığı belirlenirken, H.A. isimli şüphelinin üzerinden ise 9.14 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise G.K. isimli şüpheliye ait olduğunu belirlenen bir adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:47   Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü
12:45   Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mohammed Vasıf'ın 29 yıl hapisle...
12:44   Toprak ev çöktü, faciadan dönüldü
12:44   İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu
12:43   Davutlar'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
12:40   Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 4 öğretmen yaralandı
12:39   Carrie Lam: "Hong Kong'da şiddet ciddileşiyor ama hükümet kontrol sahibi"