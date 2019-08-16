Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

16.08.2019 18:38 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.K. isimli kişinin Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda fiziki ve teknik takibe başladı. Gerekli hazırlıkların ardından narkotik köpeği Aşil ile birlikte söz konusu eve gerçekleştirilen operasyonda evin çıkışında R.Y., Y.Y. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada da bir miktar esrar maddesi ile 3.50 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra eve giren narkotik ekipleri, evde bulunan R.K. ve E.Ç. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise narkotik köpeği Aşil'in uyarısıyla koltuğun altına saklanmış şekilde 22.08 gr metamfetamin ve 4 gr skunk uyuşturucu madde ile 1 adet Capacity marka hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:23   Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
20:18   Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
20:18   Tokat'ta korkutan yangın
20:15   Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı
19:59   İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
19:58   Komşu kızını darp kamerada
19:57   Römorktan düşen yaşlı kadın ölümden döndü