Kuşadası'nda Üzüm Hasadı Tamamlandı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde sezonun son üzüm hasadını gerçekleştirilen üreticiler, fiyat ve rekolte olarak iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi. Ege
Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinin Kirazlı
Mahallesi'nde sezonun son üzüm hasadı yapıldı.
Sezonun oldukça verimli geçtiğini kaydeden Kirazlı Mahalle Muhtarı Seydi Kaya, son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirtti.
Hasat başladığı ilk zamanlarda yağmurdan dolayı etkilenmeler olsa da rekoltenin oldukça yüksek olduğuna dile getiren Kaya, "Artık son hasadı yapıyoruz. Son 6 yıl içerisinde fiyat olarak da en iyi yılı geçirdik diyebilirim. Umarız gelecek yıl da aynı olur." dedi.
Ege,Aydın,Kuşadası
25 Kasım 2018 Pazar 13:28