Haberler » Güncel » Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Haber

Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu

Kuşadası'nda son günlerde artan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

25.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:16 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu
'nda son günlerde artan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan yağışta karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenci, dengesini kaybedip düşünce az kalsın boğuluyordu.

Yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış nedeniyle bir çok yol ve cadde trafiğe kapandı, adeta göl oldu. Yağıştan dolayı göle dönen yollarının yanı sıra kaldırımlarda suyun altında kaldı. Okul çıkışında evine gitmek isteyen öğrenciler yağmurdan kapanmış yollarda tehlikeli anlar yaşadı.

İlköğretim öğrencisi Cesur A., okul dönüşü Kuşadası Garaj yolu istikametinden evine doğru gitmek isterken göle dönen yolda kaldırımlarında suyun altında kalmasıyla zor anlar yaşadı. Hızlı adımlarla evine giderken dengesini kaybedip düşen Cesur az kalsın boğuluyordu. Çevre sakinleri yolların her yağmurda böyle olmasından dolayı şikayetlerini belirtirken şans eseri Cesur'un kazayı hafif sıyrıklarla atlatmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:16   Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 18 şüpheli yakalandı - Haber
01:09   Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu - Haber
01:08   Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haber
01:04   BM'ye göre Güney Sudan'daki sellerden 908 bin kişi etkilendi - Haber
01:02   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 01:17:25