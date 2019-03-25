Kuşadası'nda Yaralı Bulunan Caretta Caretta Kurtarılamadı

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan ve olta iğnesi yuttuğu belirlenen deniz kaplumbağası, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı önünde bu sabah yürüyüş yapan Ali Poyraz Nazlım, Taha Yıldırım, İbrahim Dönmez, Can Beğenilmiş, Kaan Karahan ve Oğuz Uygun, denizde yaralı bir caretta caretta olduğunu farkedip durumu EKODOSD'a bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindekiler, ihbarı yapan gençlerle birlikte hayvanı sudan çıkartıp, EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı'nın kliniğine getirdi. Burada röntgeni çekilen ve gerekli müdahalleri yapılan caretta caretta'nın olta iğnesi yuttuğu, bu nedenle beslenemediği için bitkin düştüğü belirlendi. Durumu ağır olan caretta carettanın Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilmesine karar verildi. Ancak deniz kaplumbağası, merkeze gönderilemeden öldü. Yetişkin, 30-40 yaşlarında olduğu sanılan caretta carettanın doku örneklerinin Adnan Menderes Üniversitesi'ne, ölüsünün ise araştırmalar için DEKAMER'e gönderileceği bildirildi.'AĞZINDA MİSİNA KESİLEREK DENİZE BIRAKILMAMALI'Olay hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Oltayla avlanan kişilerin kesip, bıraktığı misinada takılı iğneyi yuttuğunu belirlediğimiz careta caretta uzun süre denizde beslenemediği için bitkin düşmüş. SGK Kuşadası Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı Plajı'na kadar gelebilmiş. Belki daha önce bulabilmiş olsaydık, yaşatabilirdik" dedi. "Gerek paragat gerekse olta avcılığı sırasında bu tür vakalarla karşılaşıyoruz" diyen Sürücü, şöyle devam etti:"En çok görülen müdahale misinanın kesilerek kaplumbağanın denize bırakılmasıdır. Bu şekilde denize bırakılan hayvan kesinlikle beslenemiyor ve güçsüz düşüyor. Bu tür vakalarda kaplumbağalar bulunduğunda, eğer misina yeni kesilmişse kurtulma ihtimali yüksek. Uzun süre denizde kalmışsa çoğunlukla ölü olarak kıyıya vuruyorlar. Bu nadir canlılar böyle kazalarda ağzındaki misina kesilerek denize bırakılmamalı. Bu tür vakalarla karşılaşıldığında, kaplumbağanın ağzındaki misina çekilmeden hayvanın yanına yaklaşılıp, tekneye alınarak üzere ıslak bir havlu örtülerek bizlere haber verilirse hayatı kurtarılabilir."- Aydın