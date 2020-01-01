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Kuşadası'nda yeni yıl kutlamaları

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

01.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:11 Kuşadası'nda yeni yıl kutlamaları
'ın ilçesinde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.
Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapatılmasıyla düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılanlar burada yeni yılı düzenlenen konserlerle karşıladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşiyle birlikte sahneye çıkarak, "Yeni umutların yeşereceği, sevinçlerin ve mutlulukların çoğalacağı yeni yılın tüm ülkemize ve insanlığa mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.
Yılbaşı gecesi turistik tesisler ve eğlence yerleri çeşitli programlar düzenledi.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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