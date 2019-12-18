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Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak

Kuşadası Belediyesi, yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" açtı.

18.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:13Kuşadası'nda yerel üretici ile tüketici aracısız buluşacak
Belediyesi, yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulacak olan satış alanı ile ilgili olarak kuralar çekildi. Yerel üreticiler ve Kuşadalılar uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Kuşadası Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine aracısız ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" adıyla bir satış alanı açtı. Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda her hafta Perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulacak olan satış alanında 143 Kuşadalı yerel üretici, ürünlerini satışa sunacak.

Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda faaliyet gösterecek olan yerel üreticilerin tezgah yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekilişine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel üreticileri desteklemenin önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak yerel üreticilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin markalaştırılması ve pazarlanması hususlarında yetki ve imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Ömer Günel şöyle dedi:

"Yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturacak alanların oluşturulması ve vatandaşlarımızın iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine kolay ve ekonomik bir biçimde ulaşmalarını sağlamak sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir. Bu amaçla yaşama geçirmiş olduğumuz Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı projesinin hem yerel üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz açısından önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu sokak aracılığıyla üreticilerimiz bin bir emekle ürettikleri ürünleri ekonomik bir değere dönüştürme fırsatı elde ederken tüketicilerimiz de gıda zincirlerine alternatif bir alışveriş alanına sahip olacak. Kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." - AYDIN

Kuşadası, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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