Kuşadası'ndaki Beşiktaşlılar Derneği'nden hırsızlığa 1 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği'nden hırsızlık yapan Veyselhan Köroğlu , yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Köroğlu, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Beşiktaşlılar Derneği'nde, geçen hafta yaşanan hırsızlık olayından sonra harekete geçti. Derneğin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Veyselhan Köroğlu adlı zanlının kimliğini tespit etti. Fiziki takibe alınan zanlı, dün gece Kadınlar Denizi Mahallesi'ne yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda değişik tarihlerde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığının daha sorumlusu olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.