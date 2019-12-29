Haberler » Ekonomi » Kuşadası'ndaki oteller yeni yıla 'dolu' girecek - Ekonomi

Kuşadası'ndaki oteller yeni yıla "dolu" girecek

Ege'de turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesinde yeni yıl dolayısıyla her şey dahil otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

29.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:06 Kuşadası'ndaki oteller yeni yıla
'de turizmin önemli merkezlerinden ilçesinde yeni yıl dolayısıyla her şey dahil otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.
Doğası, tarihi, kültürü, milli parkı ve mavi bayraklı sahilleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'ndaki otellerde yeni yıl dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Taceddin Özden, AA muhabirine, yeni yılda yerli ve yabancı turistlerin ilçeye akın ettiğini söyledi.
Alman ve Bulgar turistlerin ciddi oranda rezervasyon yaptırdığını hatta bazı otelleri Bulgar turistlerin kapattığını ifade eden Özden, şöyle devam etti:
"Kuşadası'nda yılbaşında açık olan otellerin hemen hemen hiçbirisi boş kalmayacak, yüzde 100 dolacaktır diye düşünüyorum. Bulgarlar ağırlıklı olarak yılbaşını geçirmek amacıyla geliyor. Bunun yanında bizim burada bir kış turizmi yavaş yavaş başladı. Almanlar, Çinliler, Japonlar kasım ayından itibaren gelmeye devam ediyorlar. Tayland, Malezya bu ülkelerden gelenler de var. Bölgede artık bir kış turizmi başladı. Otelciler şu anda mutlu ve motive olmuş durumda."
Otellerdeki yeni yıl paketlerine ilişkin de bilgi veren Özden, "Paket satışların bazılarında sanatçı var, bazılarında orkestra var. Sadece otellerde değil, restoranlarda, gece kulüpleri de programlar yaptı. Onlar da dolu. Kişi başı fiyatlar 350 lira ile 900 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

Kuşadası, Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:00   Doğalgaz dağıtımda ilk sukuk ihracı gerçekleştirildi - Ekonomi
14:55   Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı - Ekonomi
14:28   Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi
14:26   Başkan Çerçi'den yerli otomobile tam destek - Ekonomi
14:16   80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı - Ekonomi
11:42   Erdoğan'ın 'jest' çıkışını hatırlatan işçi temsilcisi, sonuçtan memnun değil - Ekonomi
11:25   Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı - Ekonomi
08:51   2 milyon TL verdikleri 40 odalı mağarasını satmadı - Ekonomi
08:07   Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı - Ekonomi
29.12.2019 15:10:31