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Kuşadası'ndaki oteller yeni yıla "dolu" girecek

Ege'de turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesinde yeni yıl dolayısıyla her şey dahil otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

29.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:43
'de turizmin önemli merkezlerinden ilçesinde yeni yıl dolayısıyla her şey dahil otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.
Doğası, tarihi, kültürü, milli parkı ve mavi bayraklı sahilleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'ndaki otellerde yeni yıl dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Taceddin Özden, AA muhabirine, yeni yılda yerli ve yabancı turistlerin ilçeye akın ettiğini söyledi.
Alman ve Bulgar turistlerin ciddi oranda rezervasyon yaptırdığını hatta bazı otelleri Bulgar turistlerin kapattığını ifade eden Özden, şöyle devam etti:
"Kuşadası'nda yılbaşında açık olan otellerin hemen hemen hiçbirisi boş kalmayacak, yüzde 100 dolacaktır diye düşünüyorum. Bulgarlar ağırlıklı olarak yılbaşını geçirmek amacıyla geliyor. Bunun yanında bizim burada bir kış turizmi yavaş yavaş başladı. Almanlar, Çinliler, Japonlar kasım ayından itibaren gelmeye devam ediyorlar. Tayland, Malezya bu ülkelerden gelenler de var. Bölgede artık bir kış turizmi başladı. Otelciler şu anda mutlu ve motive olmuş durumda."
Otellerdeki yeni yıl paketlerine ilişkin de bilgi veren Özden, "Paket satışların bazılarında sanatçı var, bazılarında orkestra var. Sadece otellerde değil, restoranlarda, gece kulüpleri de programlar yaptı. Onlar da dolu. Kişi başı fiyatlar 350 lira ile 900 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.
Kuşadası'ndaki oteller yeni yıla

Kuşadası, Ege, Güncel

Kaynak: AA


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