Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Mustafa Kurşunluoğlu atandı
Kuşadası Orman İşletme Şefliğine Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluğu atandı.
15.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:57
Bilindiği gibi Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yapan Volkan Aydın, kısa bir süre önce Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Volkan Aydın'dan boşalan Kuşadası Orman İşletme Şefliğine ise Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunluoğlu atandı. Görevi teslim alan Kurşunluoğlu, Volkan Aydın ile birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i ziyaret etti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler: Volkan Aydın, Marmaris, Kuşadası, Koçarlı, Güncel