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Kuşadası plajları, ekimde de dolu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sonbahardaki güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti.

03.10.2019 10:56Kuşadası plajları, ekimde de dolu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sonbahardaki güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. Plajlarda, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.
Kuşadası'nda hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 29 dereceye ulaştı. Açık alanlarda sıcaklık, daha fazla hissedildi. Kentteki yerli- yabancı turistler, güzel havayı fırsat bilip, Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere plajları doldurdu. Yüzenler ve güneşlenenler, ekim ayında yazdan kalma günün keyfini sürdü.
Turizm işletmecisi Bülent İlbahar, Kuşadası'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla yabancı turist gruplarının ekim ayı ortalarına kadar gelmesinin beklendiğini söyledi. İlbahar, "Kuşadası'nda otellerimiz ekim sonuna doğru sezonu kapatıyor. 2019 sezonunun son günlerinde ortaya çıkan tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi krizine kadar güzel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Hava sıcaklıklarının da bir süre daha bu seviyelerde seyredecek olması, ilçemiz açısından olumlu bir durum" dedi.



Kuşadası, Güncel

Kaynak: DHA

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