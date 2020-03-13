Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelimelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.
13.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:26
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelimelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.
KUTO Başkanı Akdoğan, " Kuşadası Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - AYDIN
KUTO Başkanı Akdoğan, " Kuşadası Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - AYDIN
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuşadası Ticaret Odası, Serdar Akdoğan, Ekonomi
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