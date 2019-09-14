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"Kuşadası Triatlonu" başladı

Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlediği "Kuşadası Triatlonu" başladı.

14.09.2019 20:27
Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlediği "Kuşadası Triatlonu" başladı.
Adagöl ve Kuştur bölgesindeki yarışlara çeşitli illerden yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Gün boyu süren müsabakalar sonunda "M3 Erkekler"de Taha Eren Coşkun, "M3 B Erkekler"de Türker Kemal Kıyak, "M3 Kadınlar"da Havin Duman, "Yıldız Erkekler"de Emirhan Çakır, "Yıldız Kadınlar"da Özlenen İpek Günad, "Genç A Erkekler"de Oktay Arıkan ve "Genç B Erkekler"de Kıvanç Şahinkaya birinci oldu.
Triatlon, yarın "Elit Erkek", "Elit Kadın", "Yaş Grupları" ve "Paratriathlon" yarışı ile sona erecek.

Kuşadası, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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