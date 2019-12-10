Kuşadası ve Didim açıklarında 132 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan toplam 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 06.00 sıralarında, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 37'si Afganistan, 10'u Kongo, 1'i Gine, 1'i Senegal ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların 15'nin erkek, 12'sinin kadın ve 23'nün çocuk olduğu belirtildi.

Aynı gün saat 08.20'de gelen ihbarla, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında da kaçak geçiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekibince yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 34'ü Somali ve 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananların 18'nin erkek, 15'nin kadın ve 3'nün çocuk olduğu belirtildi.

Aynı gün saat 08.30 sıralarında gelen ihbarla, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki kaçakların yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 23'ü Suriye, 15'i Filistin ve 8'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 46 göçmeni yakaladı. Bu kaçaklardan 21'nin erkek, 10'nun kadın ve 15'nin ise çocuk olduğu bildirildi.

Her iki ilçede yakalanan 132 kaçak göçmen, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.